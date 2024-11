Inaugurata la nuova sala di Emodinamica dell’ospedale Dono Svizzero di Formia

Leggi su Dayitalianews.com

Importante innovazione acon l’apertura delladi: unasperanza per i pazienti cardiologici e una sanità potenziata a beneficio di tutta la comunità pontina.Un Nuovo Servizio a Sostegno della Comunità Localecelebra l’apertura delladipresso l’Ospedale, un passo fondamentale per migliorare l’accesso alle cure cardiovascolari e offrire una risposta adeguata alle emergenze. Questo nuovo reparto ristrutturato e potenziato rappresenta un notevole investimento in termini di tecnologia e qualità dell’assistenza. I lavori hanno reso possibile l’ammodernamento dell’infrastruttura, aumentando così l’efficienza e il comfort per i pazienti.Operatività 24 Ore su 24: Una Risposta Tempestiva alle Emergenze CardiologicheIl servizio disarà attivo 24 ore al giorno, garantendo interventi tempestivi per gestire situazioni critiche come l’infarto del miocardio.