Gaeta.it - Il Salone internazionale delle macchine per enologia chiude con un balzo del 10% di visitatori

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con la chiusura della trentesima edizione di Simei, illeader per il settoredie imbottigliamento, si segnala un forte incremento di partecipazione. La fiera, che ha avuto luogo presso Fiera Milano Rho, ha registrato 33mila, il che rappresenta un aumento del 10% rispetto all’edizione precedente. Con 578 espositori, i numeri evidenziano anche un “tutto esaurito” che segna una crescita del 20%.La rilevanza delper il settore enologicoSimei è riconosciuto come un punto di riferimento fondamentale per gli operatori del settore vinicolo. Questo evento biennale non solo mette in luce le ultime innovazioni tecnologiche ma funge anche da importante piattaforma d’incontro per i professionisti italiani e internazionali.