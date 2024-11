Anteprima24.it - Il Provveditore Pagliuca chiama al confronto gli studenti irpini

Tempo di lettura: 3 minutiL’Ufficio Scolastico provinciale di Avellino il 18 novembre presso il Polo Giovani accoglie glidelle scuole superiori, veri agenti di un possibile cambiamento.Costruire un futuro migliore richiede coraggio e speranza e il protagonismo attivo delle nuove generazioni, in un esercizio di cittadinanza attiva e consapevole. Sono questi gli obiettivi ambiziosi proposti nella giornata di incontro e dialogo, strutturata in due diversi momenti, fortemente voluta e promossa dalagli studi di Avellino Fiorellae che avrà come protagonisti 250delle scuole secondarie di II grado.“Sarà una giornata nel segno del dialogo e dell’ascolto, con l’obiettivo di intraprendere sentieri accidentati per le enormi sfide che a livello globale sono lanciate ai sistemi educativi ma che aprono orizzonti luminosi grazie alla creatività e al senso della responsabilità dei nostri giovani”.