I goal cap di Jones vincono mentre la promozione della Nations League arriva alle partite finali

2024-11-15 00:02:06 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Un gol ingegnoso del debuttante Curtisha coronato un’impressionante vittoria dell’Inghilterra in Greciai Tre Leoni sono saliti in testa al loro girone e hanno assicurato lain Lega A nelle loro mani nell’ultima giornata di domenica.Di fronte ad avversari che non perdevano in casa da un anno e che avevano il maggior numero di vittorie nella competizione, gli ospiti passarono in vantaggio quando Ollie Watkins si avventò dopo sette minuti ma dovettero ringraziare il portiere Jordan Pickford prima che il tiro di Jude Bellingham andasse in rete con un tiro di palo e difesa di Odysseas Vlachodimos a 13 minuti dalla fine.Il centrocampista del Liverpoolha segnato il terzo gol con un brillante colpo di tacco su passaggio del sostituto Morgan Gibbs-White sei minuti dopo.