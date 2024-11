Digital-news.it - HbbTV Awards 2024: Tutti i Vincitori per le Migliori Innovazioni presentate a Londra

IN DIRETTA STREAMING DALLE 11:50 ITALIANE CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO 12°Symposium &- Full ReplayLIVE @ Digital-News.itUna produzione a cura di Comunicare Digitale - Piattaforma CONNECT #FED2025Media Partner: Digital-News.it L’Associazione, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è orgogliosa di annunciare idegliAward, pensati per rappresentare e celebrare l'eccellenza nella comunità. IdegliAward sono:Miglior uso diper soluzioni di “Targeted Advertising” Mediaset España: Contextual Advertising for Linear Live TV (Spain) "Un approccio rivoluzionario alla pubblicità contestuale che sfrutta l'intelligenza artificiale per offrire annunci altamente mirati e coinvolgenti, migliorando significativamente l'esperienza degli spettatori e il ritorno sull'investimento degli inserzionisti".