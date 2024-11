Metropolitanmagazine.it - È (quasi) ufficiale, Sophie Turner sarà Lara Croft nella prossima serie di Tomb Raider di Prime Video

è ufficialmente in trattative per interpretarenell’imminentedella creatrice e star di Fleabag Phoebe Waller-Bridge. Le notizie del progetto risalgono a gennaio 2023, conche voleva adattare i popolarigiochi per il piccolo schermo. Il progetto, intitolato semplicemente, per il momento, è stato ufficialmente messo in produzione a maggio di quest’anno. Erano stati menzionati diversi nomi per il ruolo principale. Fonti affermano che l’accordo non è ancora del tutto concluso, ma si prevede che lopresto.interpreterà il ruolo principale di. Lo show ha ricevuto il via libera da Amazon all’inizio di quest’anno con Phoebe Waller-Bridge pronta a scrivere e produrre esecutivamente visto il suo accordo di esclusiva con il colosso.