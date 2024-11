Crisi climatica ed energetica l’Italia continua a finanziare le fonti fossili | 787 miliardi in sussidi ambientalmente dannosi nel 2023

Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica ed energetica, l’Italia continua a finanziare le fonti fossili: 78,7 miliardi in sussidi ambientalmente dannosi nel 2023

a rispondere allaedfinanziando le, definite dalla premier Meloni, in piena COP29 a Baku, come un’opzione di cui non si può fare a meno. Nonostante il calo delle risorse dedicate all’emergenza, nelil Paese ha speso 78,7di euro in(SAD) destinati ad attività, opere e progetti connessi alle, direttamente e indirettamente. Una somma pari al 3,8% del Pil nazionale. Negli ultimi 13 anni questisono costati alpiù di 383di euro. Pesano iemergenziali per il settore energia e trasporti: 84in due anni (33nelper complessivi 50 interventi) che, se investiti solo per un quarto in rinnovabili, avrebbero portato a circa 13,3 gigawatt di nuova potenza installata.