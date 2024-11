Gaeta.it - Cresce l’interesse per il Motorismo Storico: Giornata Mondiale a Castel d’Ario e oltre, il 16 Novembre

Il 16 novembre segna una data importante per gli appassionati di motorismo storico in Italia e nel mondo. Quest'anno, la Giornata Mondiale del Motorismo Storico giunge alla sua ottava edizione e si celebra in cento città italiane, con un evento di punta a Castel d'Ario, in provincia di Mantova. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio congiunto di A.S.I. e A.C.I., sotto l'egida della F.I.V.A., evidenziando così l'importanza di promuovere il patrimonio motoristico a livello globale. L'obiettivo principale della Gmms è di sostenere il recupero e l'uso dei veicoli storici, incoraggiando norme più favorevoli nei vari Paesi. Un evento che unisce passione e sostenibilità L'edizione di quest'anno non si limita a festeggiare l'amore per i veicoli storici, ma mira anche a promuovere il tema della sostenibilità ambientale.