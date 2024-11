Dilei.it - Ascolti tv del 14 novembre, occhi puntati sull’Italia che scende in campo su Rai 1

La serata televisiva di giovedì 14è all’insegna dello sport. Su Rai 1 l’Italia di Spalletti ha giocato contro il Belgio per la Nations League, mentre il tennis è stato protagonista su Rai 2 con Sinner. Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata della fiction Endless Love.Il resto del palinsesto, per chi non segue lo sport, ha visto un nuovo appuntamento su Rai 3 con Splendida Cornice, condotto da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti, Fabrizio Bentivoglio, attualmente al cinema nei panni di Luigi Pirandello nel film Eterno Visionario, l’attore e regista Rocco Papaleo nelle vesti di scrittore con il suo secondo libro dal titolo Perdere tempo mi viene facile, il Premio Strega Sandro Veronesi, con la sua ultima opera letteraria intitolata Settembre nero e Irene Grandi per presentare il nuovo Fiera di me tour.