Amichevole U21 | finisce in parità 2-2 tra Italia e Francia a segno Casadei e Ambrosino

Leggi su Sportface.it

in2-2 l’U21 tra. Partita divertente allo stadio Carlo Castellani di Empoli, con le due squadre che hanno giocato a corrente alternata, concedendo diverse occasioni. A passare in vantaggio sono gli azzurrini al 16?: colpo di tacco diper l’inserimento di, che in caduta da distanza ravvicinata trova la rete dell’1-0. I transalpini ci provano a più riprese, ma in chiusura di prima frazione è ancora l’ad andare a: grande azione personale di Volpato, che davanti all’estremo difensore avversario scarica per, il quale da pochi passi insacca il 2-0.TABELLINO e PAGELLEGLI HIGHLIGHTSNella ripresa l’inizio dei ragazzi di Nunziata è arrembante, con Volpato e Gnonto che vanno più volte vicini al tris. È qui però che si accende la, trascinata dal suo leader Cherki: il fantasista del Lione prima accorcia le distanze al 58?, mettendo a rete sul secondo palo dopo il bel cross rasoterra di Sildillia, poi regala un assist al bacio al subentrato Atangana, che apre il piattone e infila sotto la traversa il 2-2 al 65?.