Warrior | la spiegazione del finale | I due fratelli si riconciliano?

Il film di arti marziali miste del 2011 inizia con il protagonista principale, Tommy (Tom Hardy), che torna a Pittsburgh per far visita al padre, che non vede da 14 anni. Il padre, Paddy Conlon, torna a casa dalla chiesa quella sera ed è sorpreso di trovare Tommy ad attenderlo alla porta con una bottiglia di quello che pensa sia ancora il suo drink preferito. Tuttavia, Paddy non è più l'alcolizzato che ha costretto Tommy e sua madre a lasciare la casa per sfuggire ai suoi abusi domestici. Chi è Tommy? Foto di Opulence Studios – © 2011 – Lionsgate Tommy è il figlio minore di Paddy Conlon (interpretato da Nick Nolte), che ha abbandonato la famiglia per fuggire con la madre dal padre alcolista e violento. In seguito si arruola nell'esercito, ma abbandona il servizio dopo aver perso il suo migliore amico in battaglia, e in quel momento torna a Pittsburgh per far visita al padre.