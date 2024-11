Oasport.it - Una nuova avventura per Nicolò Martinenghi: il campione olimpico dei 100 rana allenato da un tecnico diverso

In cerca di nuovi stimoli. Tredici anni sono lunghi e quando si è vinto tutto quello che c’è da vincere viene il momento di cambiare. È quanto accaduto nella relazione tecnica trae Marco Pedoja. Un sodalizio attraverso cui Tete è stato in grado di fare l’en plein in vasca e conquistare dell’oroa Parigi nei 100, la sublimazione del lungo percorso.Adesso però è venuto il momento di cambiare per trovare nuove motivazioni e soprattutto prepararsi al meglio per un nuovo quadriennio a Cinque Cerchi, nell’ottica di Los Angeles 2028. Come era stato già riportato dalla Gazzetta dello Sport nei giorni precedenti,non sarà più seguito da Pedoja e da gennaio sarà al Centro Federale di Verona,da Matteo Giunta (primae poi marito di Federica Pellegrini).