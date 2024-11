Tv Vita da Carlo terza stagione | Verdone alle prese con Sanremo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 nov. (askanews) – Arriva “da”, in esclusiva su Paramount+ da sabato 16 novembre con i primi cinque episodi al lancio e altri cinque nella settimana successiva.ntata alla Festa del Cinema di Roma, la serie “da” è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, è stata creata da, Nicola Guaglianone e Menotti, ed è interpretata dallo stessoche la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. La– scritta dacon Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni – ruoterà attorno al mondo musicale: aviene proposta la direzione artistica del Festival di. La sua enorme cultura musicale rendela persona ideale per daread una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo, senza contare che lui è indubbiamente tra i personaggi più amati del Paese.