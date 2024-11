Tempesta di vento e sabbia disastroso maxi incidente blocca l’autostrada Pali della luce abbattuti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una rara ed enormedi polvere ha attraversato un’ampia zona del territorio causando un tamponamento in autostrada e lasciando migliaia di persone senza corrente.Il fenomeno meteorologico, noto come haboob, ha causato una visibilità prossima allo zero e proprio a causa di questo fenomeno una ventina di mezzi, tra cui un semirimorchio, si sono scontrati intorno alle 13 di mercoledì 13 novembre. Sul luogo dell’sono arrivati i soccorsi e molte persone sono state ricoverate in ospedale con ferite causate dal-tamponamento. Ladiha abbattuto le linee elettriche, lasciando più di 12.000 residenti senza elettricità. Un albero si è spezzato a metà e si è schiantato su una tettoia di un complesso di appartamenti, mancando di poco un gruppo di bambini che giocavano.