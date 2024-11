Lanazione.it - Sport e sapori: torna la festa della castagna

la “Mitica corsa delle Castagne” e sarà la 33ª edizione di una grandedomenica a Fivizzano. L’appuntamento è alle 8 per la gara podistica competitiva“Mitica Corsa”: un percorso di 11,800 km partendo dal Bar Platani in viale Amedeo, prova valida per il Corrilunigiana 2024. Alle 9,15 la partenza per le gare giovanili, poi i Master e alle 11 è prevista la premiazione. Molti i premi previsti per i partecipanti alla gara. Alla stessa ora è fissato il ritrovo e poi la partenza libera per i Marciatori Co. Coordinamento Marcie di La Spezia e Lunigiana (info Maurizio 3208899226); alle 9 invece al viaNordic Walking (info Anna Nerbi 3289436273) e alla stessa ora si metteranno in movimento anche per il ‘Moon Trekking’, una passeggiata per cani" a cura de ‘I GuardianiLuna’ (info Giacomo 3271973622).