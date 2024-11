Slovacchia-USA oggi in tv | orario canale e diretta streaming BJK Cup Finals 2024

Leggi su Sportface.it

Lase la vedràcontro gli USA nei quarti di finale delle BJK Cup, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. Sfida che sulla carta vede la compagine nordamericana chiaramente favorita, ma la formazione slovacca potrà contare su una Sramkova in ottima forma. Con lei convocate la veterana Schmiedlova, Hrunkacova, Jamrichova e Mihailikova. La Stati Uniti del capitano Lindsay Davenport si presentano in Andalucia con Collins, Stearns, Krueger, Townsend e Dolehide.TABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITEe USA scenderanno in campo(giovedì 14 novembre). Le due Nazionali daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 17.oo. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky).