Gaeta.it - Sardegna in viaggio: una sfilata culturale da Torralba a New York unisce tradizione e modernità

Facebook WhatsAppTwitter A partire dal Nuraghe di Santu Antine a, laintraprenderà ununico nel suo genere che toccherà significative località europee per culminare a Times Square a New. Questa iniziativa è parte del progetto “in“, lanciato da Visit Italy, e rappresenta un’importante opportunità per promuovere non solo la moda tradizionale dell’isola, ma anche il suo patrimonioe turistico.Il percorso dellae la valorizzazione dei costumi sardiLasi apre nel pittoresco contesto del Nuraghe di Santu Antine, un simbolo della storia millenaria della, per poi muovere verso Napoli, Roma e Milano. Ogni tappa non è solo un’occasione per mostrare gli abiti tradizionali sardi, ma rappresenta anche un’opportunità per dialogare e mescolare culture diverse.