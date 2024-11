Quotidiano.net - Meta, maxi multa Ue di 800 milioni per Marketplace. Zuckerberg: "Faremo ricorso"

Roma, 14 novembre 2024 -stangata per Mark. La Commissione Europa ha imposto a, la società del patron statunitense, unada 797,72di euro. Stando a quanto dichiarato in una nota dall'esecutivo dell'Unione Europea, il motivo della sanzione inflitta aè quello di avere violato le norme antitrust Ue nel legame tra, servizio di annunci economici online, e Facebook. "ha imposto condizioni commerciali sleali ad altri fornitori di servizi di annunci economici online" si legge nella nota. Cos'è Facebook, l'ex 'Facebook, Inc' fondata dache ha assunto questo nome nell'ottobre 2021, non offre soltanto social network e modi per comunicare. Ormai da qualche anno, infatti, gli utenti del social network blu possono effettuare la compravendita di beni di qualunque tipo attraverso, servizio di annunci online affiliato a Facebook e introdotto nel 2016.