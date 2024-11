Oasport.it - LIVE Monza-Olympiakos 1-2, Champions League volley in DIRETTA: 12-13 si lotta punto su punto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME OUT.16-13 OUTTT l’attacco di Koumentakis.15-13 Out l’attacco di Atanasijevic.14-13 Parallela lunghissima di Koumentakis che non trova le mani del muro.13-13 Forza il servizio Atanasijevic.TIME OUT ECCHELI.12-13 Attacco out di Lawani, torna avanti l’.12-12 IN la diagonale di Pajenk.12-11 Grande difesa dei greci che poi vanificano il tutto: Djuric e Koumentakis non s’intendono sul bagher di quest’ultimo.11-11 Altra palla spinta corretta da parte del diez dell’.11-10 Koumentakis efficace col pallonetto parallelo.11-9 Sfila lungo il terzo servizio errato di Perrin.10-9 Pallonetto spinto in mezzo al campo di Atanasijevic!10-8 Beretta la chiude in tap-in.9-8 Djuric in primo tempo direzione zona 6!9-7 Marttila, altrocon la parallela sporcata da Atanasijevic.