Dilei.it - Kate Middleton, nuovo video emozionante per condividere un’altra grande notizia

Leggi su Dilei.it

ha pubblicato sul suo profilo Instagram un altroperunache ha riempito di gioia tutti. “È cosìvederlo. Significa così tanto dopo l’anno che Catherine ha avuto“, commentano i sudditi.Dopo essere tornata in pubblico per il Remembrance Day durante il quale si è persino permessa di rompere la tradizione,ha dato un altro importante annuncio sulla sua partecipazione agli eventi della Corona., il-annuncio del prossimo appuntamento pubblicoha condiviso il suo ritorno sulla scena pubblica per il prossimo 6 dicembre e l’occasione è specialissima, perché riguarda uno degli eventi che organizza in prima persona, ossia il concerto di Natale all’Abbazia di Westminster. Un appuntamento amato moltissimo dai sudditi, cheda qualche anno prepara.