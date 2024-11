Quotidiano.net - Italiano arrestato in Russia: “Aveva 170 grammi di hashish”. Rischia 20 anni di carcere

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 novembre 2024 –fino a 20diun cittadinodi 30indalla polizia di frontiera: è accusato di aver tentato di entrare nel Paese con 170di. La notizia è stata diffusa dall’agenzia delle Dogane russe sul suo canale Telegram: il fermo risalirebbe a settembre. Non è nota l’identità dell’uomo, che stava entrando inin moto, dal valico di frontiera di Ubylinka, al confine con la Lettonia. Secondo le Dogane nello zainouna scatola di frutta secca con nascosto la droga. L’incriminazione è per contrabbando di sostanze stupefacenti in grandi quantità, reato disciplinato dall’articolo 229.1 del Codice penale. Le condanne vanno fino a 20di reclusione. Il caso è seguito dal consolatoa San Pietroburgo.