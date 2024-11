Isaechia.it - Ilary Blasi incinta di Bastian? Lo scoop (con foto) di Diva e Donna

Leggi su Isaechia.it

Negli scorsi giorni si è tornati a parlare diin relazione al divorzio dall’ex calciatore Francesco Totti, con il quale i rapporti sembrerebbe essere ora più distesi rispetto ai mesi passati (clicca QUI per leggere).Questa però non è l’unica notizia che riguarda la conduttrice: stando a quanto riportato dal settimanalesarebbe in dolce attesa e aspetterebbe quindi un bambino dal compagnoMüller.Per la conduttrice si tratterebbe del quarto figlio, dopo Cristian, Chanel e Isobel avuti proprio dall’ex marito Francesco Totti. Secondo quanto riportato dal magazine, la gravidanza disarebbe certa, soprattutto per via di alcune immagini che ritraggono lamentre abbraccia il fidanzato, il quale a sua volta poggia una mano sul ventre della compagna.