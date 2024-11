Piperspettacoloitaliano.it - Il Patriarca, Levante città in Puglia esiste nella realtà: dove si trova veramente il paese della fiction

inè stato girato IlIlil boss Nemo Bandera, interpretato da Claudio Amendola, è il Rediin. Tutti lavorano per lui, un punto di riferimento per i traffici illeciti al porto. Acomune di circa 50.000 abitanti, c’è la Deep Sea azienda più importante del luogo, nonché tra le più rispettate nel territorio pugliese. Il pubblico è incuriosito da questa misteriosa location ubicata sul lungomare Adriatico. Masiildiper davvero ?, ma non in Italiaè unfittizia che incarna inquella spagnola di Galizia,al sudSpagna, ideata dalla serie originaria “Vivere senza permesso” (Vivir sin permiso).per davvero in Spagna, ma soltanto come una squadra di calcioLiga.