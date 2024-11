“Il futuro che verrà. Tra tecnologia e nuovi paradigmi, la competizione economica tra innovazione e sicurezza”

Leggi su Bergamonews.it

CONFAPI Lombardia presenta il convegno “Ilche. Tralatra” che si terrà venerdì 22 novembre alle 16 nel made competence Center industria 4.0 a Milano; un pomeriggio di approfondimento su, esplorando le sfide e le opportunità che ilci riserva.“Confapi Lombardia – specifica il direttore Antonio Maria Leonetti – organizzerà il 22 novembre un convegno molto importante sull’elaborazione dati e ne parleremo con l’amministratore delegato di Microsoft con il console generale americano con l’assessore regionale Guido Guidesi e con diversi altri opinion leader in materia di Geopolitica. Questo per poter fornire ai nostri associati una chiave di lettura puntuale e in anticipo su quello che sarà il prossimo 2025 su quello che saranno le dinamiche dell’elaborazione dati che è un elemento che sicuramente ci accompagnerà per prossimo decennio.