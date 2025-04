Newcastle United in Concrete Talks di oltre € 50 milioni di difensore del Bayern Monaco rapporto

Newcastle United cercherà di basarsi sulla loro stagione di maggior successo in una generazione alla fine di questa campagna.Eddie Howe ha guidato i Magpies alla loro prima argenteria domestica in 70 anni quando hanno sconfitto il Liverpool nella finale della Coppa Carabao e un posto in Champions League è ancora molto in gioco grazie alla loro posizione in Premier League.I rinforzi saranno necessari per superare una stagione notevole su Tyneside: sembra che il lavoro sia già in corso.Ti potrebbe piacereKim Min-jae, difensore centrale di Newcastle United Eye Eye.Secondo quanto riferito, Newcastle ha tenuto “colloqui concreti” con l’agente di Kim Min-Jae (Credito immagine: Getty Images)Secondo lo sbocco tedesco Trasferimenti di fussoi Magpies hanno tenuto “colloqui concreti” con l’agente del difensore del Bayern Monaco Kim Min-Jae. Justcalcio.com - Newcastle United in “Concrete Talks” di oltre € 50 milioni di difensore del Bayern Monaco: rapporto Leggi su Justcalcio.com Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Ilcercherà di basarsi sulla loro stagione di maggior successo in una generazione alla fine di questa campagna.Eddie Howe ha guidato i Magpies alla loro prima argenteria domestica in 70 anni quando hanno sconfitto il Liverpool nella finale della Coppa Carabao e un posto in Champions League è ancora molto in gioco grazie alla loro posizione in Premier League.I rinforzi saranno necessari per superare una stagione notevole su Tyneside: sembra che il lavoro sia già in corso.Ti potrebbe piacereKim Min-jae,centrale diEye Eye.Secondo quanto riferito,ha tenuto “colloqui concreti” con l’agente di Kim Min-Jae (Credito immagine: Getty Images)Secondo lo sbocco tedesco Trasferimenti di fussoi Magpies hanno tenuto “colloqui concreti” con l’agente deldelKim Min-Jae.

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Newcastle ready to rival Aston Villa for €55m striker as Juventus open sale talks; Tonali pensa al ritorno al Milan 'un giorno' ma 'mai parlato' della Juventus; Official: Jan-Carlo Simic Joins Anderlecht from Milan.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Newcastle United in ‘concrete talks’ over €50m-rated Bayern Munich defender: report; Newcastle United and Chelsea hold concrete talks for signing – Player eyeing PL move, club open to sale; Newcastle ready to rival Aston Villa for €55m striker as Juventus open sale talks; Newcastle have two weeks to activate transfer clause – ‘Concrete possibility’ Magpies pay up; Newcastle United plan contract talks with 'world-class' striker Alan Shearer loves - already tied down to 2028.