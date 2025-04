.com - Inter-Roma si gioca domenica 27 aprile, rinvio per funerali Papa Francesco

(Adnkronos) –, match valido per la 34esima giornata della Serie A, si giocherà27alle 15. La sfida inizialmente era programmata alle 18 di sabato 26. Nel giorno deidi, però, non si disputeranno partite e non andranno in scena eventi sportivi. Da sabato aslitta anche Como-Genoa, che sialle 12.30 del 27. Da sabato a lunedì 28, con inizio alle 20.45, si sposta Lazio-Parma. Tra i club più critici della gestione del calendario in questi giorni spicca la Lazio, che domani sarà impegnata sul campo del Genoa nel match inizialmente programmato per lunedì 21e poi rinviato. Il club capitolino Lazio “esprime il proprio profondo rammarico in merito alle modalità con cui la Lega Serie A ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova.