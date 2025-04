Lanazione.it - Montaione, gli alunni che scrivevano al Papa. “Ogni anno per Natale un biglietto di auguri”

Leggi su Lanazione.it

, 23 aprile 2025 – “L’incontro conFrancesco, datato ormai sette anni fa, rappresenta per me un ricordo indelebile e fra i più emozionanti che abbia vissuto. Anche la comunità dipartecipa al lutto, per la scomparsa di un pontefice che ha avuto sicuramente un grande impatto sulla contemporaneità”.Il sindaco Paolo Pomponi ha così ricordatoBergoglio, scomparso nelle prime ore di lunedì scorso. Le bandiere del municipio erano listate a lutto anche a, come in tante altre realtà comunali d’Italia. Perché pur non essendo mai stato in paese, Francesco aveva un legame con il territorio nato proprio grazie ad un’iniziativa del primo cittadino: dal 2014,, l’amministrazione inviava al pontefice und’poco prima di, realizzato daglidella scuola elementare.