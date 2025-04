Papa Francesco lo scout L’ho incontrato più volte C’era sempre da imparare

Parola di Giacomo Fiori, laureando con disabilità, 30 anni, e capo scout nell'Agesci. È il capogruppo di Peccioli 1, il gruppo scout che frequenta da quando aveva 8 anni e dove ha fatto tutta la trafila dai lupetti alla responsabilità del gruppo cui appartiene. In procinto di laurearsi in Storia contemporanea presso l'Università di Pisa, Fiori è anche il responsabile della comunicazione e social media manager della Fondazione e cooperativa sociale Casa Ilaria, la onlus agricola de La Badia di Carigi, a Palaia.Casa Ilaria e l'inclusione lavorativa"Una realtà - dice - che si occupa dell'inclusione lavorativa di tutti, mettendo al centro coloro che sono colpiti da qualsiasi tipo di emarginazione sociale.

