Sport.quotidiano.net - Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 23 aprile 2025 –giocano oggi pomeriggio (ore 128.30) il recupero della partita prevista lunedì scorso (Pasquetta) e rinviata in seguito alla morte di Papa Francesco. Un rinvio che, per i tempi con cui è stato comunicato, ha creato non pochi problemi (e irritazione) al club viola che ha appreso la date del recupero mentre giocatori, dirigenti e staff tecnico erano già sull’aereo per tornare a Firenze e sono stati costretti a scendere e a preparare la gara in Sardegna con una serie di problemi logistici. La cortesia delha permesso alladi allenarsi nel centro sportivo dei sardi. Venendo alla partita, lagioca auna gara delicata e (sulla carta) complicata nel cammino verso un piazzamento europeo.Per proseguire nel cammino, i viola devono superare le difficoltà che di solito incontrano contro le “piccole” e devono battere la squadra di Nicola che cerca punti salvezza.