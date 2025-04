Pasticcio Irpef il governo non farà pagare più del dovuto

governo a pagare tasse non dovute. Ieri il Consiglio dei ministri ha rimediato a . Pasticcio Irpef: il governo non farà pagare più del dovuto il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Pasticcio Irpef: il governo non farà pagare più del dovuto Leggi su Cms.ilmanifesto.it Una buona notizia per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che non saranno costretti daltasse non dovute. Ieri il Consiglio dei ministri ha rimediato a .: ilnonpiù delil manifesto.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Pasticcio Irpef: il governo non farà pagare più del dovuto; Il governo mette una toppa al pasticcio degli acconti Irpef. Corretto il testo che penalizzava dipendenti e…; Pasticcio Irpef, il governo finalmente fa retromarcia e corregge l'errore: cosa cambia in busta paga; Il governo sistema il pasticcio acconto Irpef con un decreto, cosa cambia per la dichiarazione redditi; Pasticcio aliquote IRPEF del governo, i Caaf Cgil: “Decreto non prima di Pasqua”.

Ne parlano su altre fonti: Pasticcio Irpef: il governo non farà pagare più del dovuto; Il governo sistema il pasticcio acconto Irpef con un decreto, cosa cambia per la dichiarazione redditi; Il governo mette una toppa al pasticcio degli acconti Irpef. Corretto il testo che penalizzava dipendenti e pensionati; Pasticcio Irpef, il governo finalmente fa retromarcia e corregge l’errore: cosa cambia in busta paga; Pasticcio acconto Irpef e nuovo taglio cuneo: chi sta perdendo 100 euro al mese e perché il governo non interviene.