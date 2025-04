Lanazione.it - Vicofaro, il Comitato contro don Biancalani “Non strumentalizzi”

Pistoia, 23 aprile 2025 – "Sicuramente in Vaticano possono condividere il tema dell’accoglienza, ma certamente non il modo in cui questa viene gestita dal parroco". Parole dure che arrivano direttamente daldei cittadini die che gettano ulteriore benzina su un fuoco che brucia già da molto tempo. Non è tardata ad arrivare la risposta da parte dei cittadini del quartiere in seguito alle dichiarazioni di Don Massimoil quale, dopo la scomparsa di Papa Francesco, aveva sottolineato l’importanza del Pontefice nella scelta di intraprendere un percorso d’accoglienza all’interno della propria parrocchia.Dichiarazioni contrastanti"Comesiamo rimasti veramente sconcertati dalle dichiarazioni rilasciate da Donin merito al presunto appoggio incondizionato che la sua attività avrebbe ricevuto da Sua Santità Papa Francesco – si legge nella nota –.