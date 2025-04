Screenworld.it - Gusti inconsueti: annunciato il nuovo fumetto di Ram V e Filipe Andrade

ildi Ram V, con i disegni del talentuoso, dal titolo. La trama è chiara e intrigante. Un misterioso chef ingaggia un regista per girare un documentario sulla cucina indiana. La pellicola è solo un pretesto per attuare un piano ben più articolato e all’apparenza oscuro. Ricette e aneddoti su tè Masala Chai, il peperoncino rosso di Mathania, il Raan e molte altre specialità della cucina indiana scandiscono i capitoli dell’affascinante ultima fatica di Ram V con i disegni di.Fiore all’occhiello del catalogo di BOOM!Studios negli USA, Rare Flavours –debutta in edizione italiana a COMICON Napoli a marchio Edizioni BD e sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 13 maggio! Rubin Baksh è un malefico demone Rakshasa che ha il modesto sogno di diventare il prossimo Anthony Bourdain.