Il sarto dei Papi la firma di Sorcinelli sulla mitra di seta e oro per la santa sepoltura

Mondolfo (Pesaro Urbino), 23 aprile 2025 – Per ladi Papa Francesco, così come avvenne per Papa Benedetto XVI, è stata scelta una(il rituale copricapo alto e rigido, ndr) usata anche per le passate celebrazioni liturgiche del Pontefice. Laè realizzata in lamina dibianca, bordata con una passamaneria tradizionale oro, ed è opera dell’artista mondolfese Filippo, denominato il ‘dei’, e dal suo atelier Lavs, che da più di 20 anni collabora in stretta sinergia con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.ha lavorato per Papa Francesco fin dai primi giorni del suo pontificato, creando per lui le vesti sacre per la Messa di Inizio Ministero trasmessa in mondovisione. Poi Filippo e il suo team hanno progettato numerose altre vesti per Francesco, in occasione di varie celebrazioni nella Basilica di San Pietro e per alcuni viaggi apostolici, tra cui, da ultimo, quello in Indonesia.