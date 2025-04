Ilgiorno.it - Esino Lario, un anno fa l’omicidio di Pierluigi Beghetto: “Indimenticabile”. Posata una targa

(Lecco) – Lui non c’è più, ma gli abitanti dinon lo dimenticano e il suo ricordo rimane vivo più che mai. Nel primo anniversario della sua morte, aè stata celebrata una messa ed è stata svelata una lapide in memoria di, elettricista di 53 anni di Usmate Velate che si era innamorato del piccolo paese montano, dove aveva scelto di regalare il suo tempo e la sua competenza, sia come assessore esterno, senza mai chiedere in cambio un centesimo e rinunciando allo stipendio di amministratore locale, sia come volontario. “Uno comenon si dimentica, né in un, né in dieci e nemmeno in un secolo – sono le parole del sindaco Pietro Pensa, che lo aveva voluto come suo braccio destro –. Era una persona eccezionale, buona e sempre disponibile con tutti, una persona unica”.