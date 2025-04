Inter Zanetti Papa Francesco mi parlò alla partita della pace

Zanetti ha parlato della morte del connazionale Papa Francesco, fornendo un suo aneddoto biografico riguardo un incontro con il fu pontefice. Il vicepresidente dell’Inter, ai microfoni del TG1, si è espresso così:“In Papa Francesco ho trovato una persona umile e semplice che trasmetteva valori umani che ognuno diL'articolo Inter, Zanetti: “Papa Francesco mi parlò alla partita della pace” proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Inter, Zanetti: “Papa Francesco mi parlò alla partita della pace” Leggi su Ilprimatonazionale.it Javierha parlatomorte del connazionale, fornendo un suo aneddoto biografico riguardo un incontro con il fu pontefice. Il vicepresidente dell’, ai microfoni del TG1, si è espresso così:“Inho trovato una persona umile e semplice che trasmetteva valori umani che ognuno diL'articolo: “mi” proviene da Il Primato Nazionale.

