Dopo i passi falsi in campionato arriva la Coppa Italia Inter e Milan a caccia del pass per la finale

La stracittadina dio numero 244, la 29esima in, definirà la prima finalista discenderanno in campo alle 21:00 di mercoledì 23 aprilel’1-1 dell’andata tra scelte obbligate, dubbi di formazione e il morale sotto ai tacchi. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta di misura nell’ultimo turno di: la squadra di Simone Inzaghi ha perso contro il Bologna 1-0 e con lo stesso risultato i ragazzi di Sergio Conceicao sono caduti in casa contro l’Atalanta. Sono otto i precedenti tra le due rivali nella fase ad eliminazione diretta diprima dellaed entrambe hanno superato il turno in quattro occasioni (la più recente a favore dei nerazzurri nel 2021/22, in semi). Per l’è l’obiettivo meno importante del sogno Triplete, mentre per ill’ultimo derby stagionale ha tutto l’aspetto di essere l’ultima ancora di salvezza in una stagione sotto le aspettative.