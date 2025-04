Firenze nella giungla dei cantieri Cittadini in crisi di nervi Tempi raddoppiati

Firenze, 23 aprile 2025 – Frenate brusche, Tempi di percorrenza raddoppiati, parcheggi introvabili. Per molti abitanti e lavoratori della zona est dei viali, il presente ha la colonna sonora dei lavori in corso e dei clacson che si rincorrono per colpa delle carreggiate ‘strozzate’ dai restringimenti.Con i cantieri della nuova tramvia che avanzano, ogni giorno per gli automobilisti attraversare la zona che va da Piazza Beccaria a Gavinana diventa una “sfida a ostacoli nel traffico”.“Bellariva è strangolata dai cantieri” racconta Andrea Leoni, esasperato. “La zona di piazza Oberdan è ai limiti del tollerabile. Il caos è la normalità: decine di lavori tutti insieme. Viviamo tra lo smog: com’è possibile non accorgersene?”.Una domanda che si rincorre tra i Cittadini, mentre i disagi crescono. Lanazione.it - Firenze, nella giungla dei cantieri. Cittadini in crisi di nervi, "Tempi raddoppiati” Leggi su Lanazione.it , 23 aprile 2025 – Frenate brusche,di percorrenza, parcheggi introvabili. Per molti abitanti e lavoratori della zona est dei viali, il presente ha la colonna sonora dei lavori in corso e dei clacson che si rincorrono per colpa delle carreggiate ‘strozzate’ dai restringimenti.Con idella nuova tramvia che avanzano, ogni giorno per gli automobilisti attraversare la zona che va da Piazza Beccaria a Gavinana diventa una “sfida a ostacoli nel traffico”.“Bellariva è strangolata dai” racconta Andrea Leoni, esasperato. “La zona di piazza Oberdan è ai limiti del tollerabile. Il caos è la normalità: decine di lavori tutti insieme. Viviamo tra lo smog: com’è possibile non accorgersene?”.Una domanda che si rincorre tra i, mentre i disagi crescono.

Altre fonti ne stanno dando notizia: Firenze, nella giungla dei cantieri. Cittadini in crisi di nervi, Tempi raddoppiati”; Prato rinasce: progetti e strutture riqualificate; File, tir in affanno e cinque cantieri in 27 chilometri. L'eterna gimkana dell'Autopalio.

Approfondimenti da altre fonti: Firenze: oggi Publiacqua apre numerosi cantieri; Firenze, presidio dei cittadini per la sicurezza in via Canova; Firenze, Publiacqua oggi apre 4 cantieri; Tramvia Firenze, al via i lavori sul lungarno del Tempio; Firenze, i cantieri sulla rete idrica della settimana.