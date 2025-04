Papa Francesco Ciciliano 250mila persone a Roma per funerali It Alert per gestire flussi

persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Per gestire i flussi, si valuta l'utilizzo di It Alert per diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano illustra all'Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato. ''Per il .L'articolo Papa Francesco, Ciciliano: “250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Almeno 200milaattese aper idi, in programma sabato 26 aprile. Per, si valuta l'utilizzo di Itper diffondere informazioni utili. Il capo della Protezione civile Fabioillustra all'Adnkronos la macchina che entrerà in funzione per la cerimonia in programma sabato. ''Per il .L'articolo: “per, Itper” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Funerali di Papa Francesco sabato con 250mila persone, piano con 'alert' in anteprima; Papa Francesco, da oggi omaggio dei fedeli alla salma a San Pietro; Serie A e funerale di Papa Francesco, Lazio-Parma a rischio rinvio; Cuneo, 13enne disperso nel fiume Tanaro; Shaquille O’Neal, ‘incidente’ in diretta tv: lascia lo studio e corre in bagno – Video.

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Papa Francesco, Ciciliano: "250mila persone a Roma per funerali, It Alert per gestire flussi"; Funerali di papa francesco, attesi 200mila fedeli a roma tra misure di sicurezza e piani di emergenza; Papa Francesco, da oggi omaggio dei fedeli alla salma a San Pietro; Protezione Civile, Ciciliano commissario per i funerali del Papa; Lutto nazionale di 5 giorni per la morte di Papa Francesco/ Il CdM sceglie Ciciliano per gestire i funerali.