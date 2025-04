Lanazione.it - Keu, perché non fu mafia. “Violenza da ‘affiliati’ ma non venne percepita”

Firenze, 23 aprile 2025 – “Ferma l’appartenenza degli autori di un’intimidazione a una cosca di ’ndrangheta, essendo pienamente comprovata la loro affiliazione, non si ritiene sufficiente tale condizone soggettiva per desumerne automaticatimente l’influenza, in termini di efficacia, sullae la minaccia poste in essere nei confronti degli imprenditori coinvolti”.Così, il gup Fabio Gugliotta, “smonta“, nelle 51 pagine delle motivazioni della prima e unica sentenza emessa sinora nell’ampio scandalo Keu, l’aggravante del metodo mafioso nelle accuse a Graziano Cantini, il titolare dell’impresa edile Cantini Marino finita nel filone delle intimidazioni per accaparrarsi i lavori in subappalto sulla strada Sr 429, quella in cui sono finiti gli scarti delle lavorazioni delle concerie santacrocesi.