Ilrestodelcarlino.it - Mattia oggi avrebbe 15 anni, la lettera: “Il futuro ti è stato strappato, resterai il nostro bambino”

Rimini, 23 aprile 2025 – Sono saliti a otto gli arresti in Turchia per minacce alla famiglia diAhmet Minguzzi, 14enne ucciso a Istanbul il 24 gennaio in un attacco catalogato come crimine organizzato. Figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della musicista turca Yasemin Akincilar, il ragazzo fu accoltellato da due coetanei dopo un diverbio in un mercatino. Dopo giorni in terapia intensiva, è morto il 9 febbraio. Il pm ha chiesto 24per i responsabili, entrambi minorenni. Alla richiesta sono seguite minacce alla famiglia, per cui sono scattati gli arresti., 23 aprile, in Turchia è la festa dei bambini, ma è anche il giorno in cui ad untolto il diritto naturale di crescere e diventare adulto. Infatti,è il giorno in cui non compirai 15. Noi tutti, Istanbul e Misano uniti, festeggeremo ugualmente.