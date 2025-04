Lanazione.it - Amiata, una violenta grandinata mette gli automobilisti in difficoltà

Arcidosso (Grosseto), 22 aprile 2025 –e improvvisanell’entroterra della provincia di Grosseto. Accade nel tardo pomeriggio di martedì 22 aprile sul Monte. La pagina Facebook e canale Youtube “tra Maremma e Val d’Orcia” ha pubblicato un video che mostra la violenza con cui i chicchi sono caduti. In pochi minuti le strade si sono completamente imbiancate.E ci sono stateper glia percorrere le strade in località Aiuole, tra Arcidosso e Santa Fiora. C’è stato anche un incidente, proprio per la strada sdrucciolevole, fortunatamente senza conseguenze per le persone ma che comunque ha ulteriormente aggravato la situazione. Laè durata una manciata di minuti, ma è stato abbastanza per rendere appunto le strade difficilmente praticabili.