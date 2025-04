Papa Francesco e San Lorenzo quella coincidenza con il numero di tessera che commuove il mondo

coincidenza da far venire i brividi. La notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta lunedì 22 aprile alle 7:35 in Italia (2:35 in Argentina), ha rapidamente fatto il giro del mondo. Ma a colpire l’immaginazione collettiva è stato un particolare emerso poche ore dopo: una straordinaria coincidenza tra l’orario della sua scomparsa e il numero della sua tessera da tifoso del San Lorenzo de Almagro, la squadra argentina di cui è sempre stato un grande tifosoBergoglio, nel suo numero di tessera: età e orario della morteJorge Mario Bergoglio era iscritto come socio “attivo semplice” del club. La sua tessera riportava il numero 88235. E proprio qui nasce la suggestione: Bergoglio è scomparso a 88 anni, alle 2:35 del mattino in Argentina. Due numeri che, messi uno accanto all’altro, formano esattamente la sua matricola da tifoso. Notizieaudaci.it - Papa Francesco e San Lorenzo: quella coincidenza con il numero di tessera che commuove il mondo Leggi su Notizieaudaci.it Unada far venire i brividi. La notizia della morte di, avvenuta lunedì 22 aprile alle 7:35 in Italia (2:35 in Argentina), ha rapidamente fatto il giro del. Ma a colpire l’immaginazione collettiva è stato un particolare emerso poche ore dopo: una straordinariatra l’orario della sua scomparsa e ildella suada tifoso del Sande Almagro, la squadra argentina di cui è sempre stato un grande tifosoBergoglio, nel suodi: età e orario della morteJorge Mario Bergoglio era iscritto come socio “attivo semplice” del club. La suariportava il88235. E proprio qui nasce la suggestione: Bergoglio è scomparso a 88 anni, alle 2:35 del mattino in Argentina. Due numeri che, messi uno accanto all’altro, formano esattamente la sua matricola da tifoso.

