Politecnica delle Marche laccordo per il dopo Gregori Quagliarini sarà rettore

Quagliarini. Ai piani alti di via Menicucci è stato raggiunto l?accordo: sarà lui il successore di Gian. Corriereadriatico.it - Politecnica delle Marche, l?accordo per il dopo-Gregori: Quagliarini sarà rettore Leggi su Corriereadriatico.it ANCONA - Il nome da evidenziare è quello del professor Enrico. Ai piani alti di via Menicucci è stato raggiunto l?accordo:lui il successore di Gian.

