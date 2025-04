Screenworld.it - Andor 2 è una serie tv perfetta, secondo il punteggio della critica americana

Nel momentosua uscita ufficiale, la seconda stagione diè già diventata un fenomeno mediatico. Con undel 98% su Rotten Tomatoes, laDisney+ non solo ha superato la prima stagione (ferma al 96%), ma ha anche battuto tutti gli altri prodotti del franchise di Star Wars, inclusi titoli storici come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e persino L’Impero colpisce ancora, che finora deteneva il primato con il 95%.Ilè stato ottenuto dopo l’aggregazione di 55 recensioni critiche, un numero più che sufficiente per il riconoscimento di “Certified Fresh”, che richiede almeno 20 recensioni totali, di cui almeno cinque da “Top Critics”. Un risultato che la pone al di sopra anche di recenti uscite acclamate come The Last of Us 2 o Daredevil: Born Again. La struttura narrativa di2 si distingue per essere suddivisa in quattro archi narrativi da tre episodi ciascuno, coprendo gli ultimi quattro anni prima degli eventi di Rogue One e Una Nuova Speranza.