25 Aprile il governo lo vuole sobrio il centrosinistra non ci sta

Aprile. La Liberazione "non è un happy hour", risponde l'opposizione. La Festa della Liberazione diventa così, ancora una volta, terreno di scontro politico. Questa volta per la concomitanza con i cinque giorni di lutto decisi dal Consiglio dei ministri per la morte di Papa Francesco. La dichiarazione di Musumeci dopo il Consiglio dei ministri Alla fine della riunione a Palazzo Chigi, il ministro per la Protezione Civile, tra quelli più direttamente coinvolti nella macchina organizzativa dei funerali del Pontefice, ha risposto alla domanda dei giornalisti riguardante la possibilità di tenere le celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione: "Tutte le cerimonie sono consentite, naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno". Agi.it - 25 Aprile: il governo lo vuole "sobrio", il centrosinistra non ci sta Leggi su Agi.it AGI - "Sobrietà", chiede il ministro Nello Musumeci nelle celebrazioni del 25. La Liberazione "non è un happy hour", risponde l'opposizione. La Festa della Liberazione diventa così, ancora una volta, terreno di scontro politico. Questa volta per la concomitanza con i cinque giorni di lutto decisi dal Consiglio dei ministri per la morte di Papa Francesco. La dichiarazione di Musumeci dopo il Consiglio dei ministri Alla fine della riunione a Palazzo Chigi, il ministro per la Protezione Civile, tra quelli più direttamente coinvolti nella macchina organizzativa dei funerali del Pontefice, ha risposto alla domanda dei giornalisti riguardante la possibilità di tenere le celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione: "Tutte le cerimonie sono consentite, naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno".

