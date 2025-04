Lo sbadiglio esiste anche per i pesci ed è contagioso

sbadiglio esiste anche per i pesci. E pure per i pesci è contagioso. Per la prima volta un team di ricerca delle Università di Pisa ha dimostrato che anche gli zebrafish – piccoli pesci d’acqua dolce noti per le loro capacità sociali e le somiglianze genetiche con l’uomo – sono in grado . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Loper i. E pure per i. Per la prima volta un team di ricerca delle Università di Pisa ha dimostrato chegli zebrafish – piccolid’acqua dolce noti per le loro capacità sociali e le somiglianze genetiche con l’uomo – sono in grado .

