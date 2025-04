Thesocialpost.it - Tragedia senza fine, muore sotto un trattore: come è successo

Leggi su Thesocialpost.it

SAN GIOVANNI LIPIONI (Chieti) – Un agricoltore di 63 anni è morto questa mattina dopo essere stato travolto dalche lui stesso stava guidando. L’incidente è avvenuto in una zona di campagna, mentre l’uomo era impegnato in lavori su un terreno agricolo.Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe scesa dal mezzo per intervenire manualmente sul terreno. In quel momento, ilsi è messo in movimento autonomamente, ribaltandosi e investendolo. L’uomo è rimasto schiacciatoil peso del veicolo.I soccorsi, arrivati anche con l’elisoccorso, non hanno potuto fare nulla: le ferite riportate erano troppo gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.Si tratta del terzo decesso in circostanze simili registrato nel Vastese nelle ultime due settimane.