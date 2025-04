Heartstopper si conclude con un film finale previsto per il 2026

finale di Heartstopper: un film conclusivo per salutare la serie Dopo un percorso ricco di successi e di un affetto crescente da parte di un pubblico internazionale, Netflix ha annunciato ufficialmente che Heartstopper si concluderà con la terza stagione, lasciando spazio a un'ultima, significativa testimonianza cinematografica. La decisione di interrompere la serie televisiva . L'articolo Heartstopper si conclude con un film finale previsto per il 2026 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

