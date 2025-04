Tesla utili crollano e Musk prepara addio a Trump

Tesla fa flop e Elon Musk si prepara a dire (quasi) addio a Donald Trump per tornare in ufficio. La casa automobilistica del magnate, punto di riferimento dell'amministrazione del nuovo presidente, ha registrato nel primo trimestre utili per 409 milioni di dollari, in calo del 71% rispetto ai risultati dell'anno precedente.

