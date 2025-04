Ilrestodelcarlino.it - Maxi manifesti a Modena: “Si chiamano cappelletti”. Il derby dal campo alla tavola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 23 aprile 2025 – “Si”: questa la scritta che campeggia su diversiaffissi a. A chi sarà venuta la bizzarra idea di un cartellone pubblicitario con questo slogan, per di più nella terra dei tortellini? Dietro al messaggio non c’è nessuna campagna pubblicitaria di un’azienda alimentare, ma il solito ed irriverente personaggio social Meme Reggiano, ovvero il 24enne di Montecchio Salvatore Cusimano, che ormai vanta quasi 36mila follower attivi sul proprio profilo Instagram. Il blogger di casa nostra – dopo idello scorso anno in cui campeggiava tra i candidati sindaco in corsa per il seggio del comune capoluogo – stavolta ha volutorgare il proprio orizzonte e scuotere anche i cugini modenesi con un po’ di sana satira made in Reggio Emilia: “Ho puntato sul campanilismo gastronomico – racconta il diretto interessato – per vedere come risponderàa pochi giorni dalcontro la mia amata Reggiana Calcio.